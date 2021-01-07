بغداد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالنتائج التي حققتها قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا أمس الأول, مبرزة الإعلان المشترك الصادر عنها .وأشارت في هذا المجال إلى ترحيب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بنجاح أعمال القمة الـ41 لدول مجلس التعاون، موضحًا التاثيرات الإيجابية لنتائجها القمة على الأمن والاستقرار في المنطقة, خاصة ما يتعلق بتأكيد القمة على أهمية الحفاظ على سلامة العراق ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.وتناولت صحف بغداد الاحتفال بمئوية تأسيس الجيش العراقي التي كانت أمس، منوهة بالاستعراض العسكري الذي أقيم في ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد بهذه المناسبة.وتطرقت إلى الجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي بعد غد السبت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، مشيرة إلى أن الجلسة تأتي بعد قرار المجلس تمديد فصله التشريعي شهرًا كاملًا.وركزت صحف العراق على المطالبات بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، بما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بشكل طبيعي.// انتهى //11:46ت م0034