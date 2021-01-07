الرباط 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم على توجيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم الحادية والأربعين بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المتفق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية مع المغرب.وأبرزت الصحف تأكيد البيان الختامي للقمة الخليجية على مواقف دول الخليج وقراراتها الثابتة في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معربة عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حركة التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.وتناقلت الصحف إدانة وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشكل مشترك عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات تجاوزت المستويات المحددة .وأخبرت صحف المغرب عن الإجراءات الجديدة وتدابير الإغلاق التي فرضتها عدة دول أوروبية وخاصة في بريطانيا وألمانيا، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .// انتهى //11:47ت م0036