أبهـا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية وتساقط البرد، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال المع وسراة عبيدة ومحايل.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //12:37ت م0043