تونس 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد أمس أول اجتماع لمجلس الأمن الدولي خلال سنة 2021 حول موضوع "تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة" بصفة تونس رئيسا لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي.وسلطت الضوء إلى كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس التونسي في الاجتماع وتأكيده التزام تونس الثابت بمواصلة خدمة السلم والأمن والتنمية المستدامة من أجل تحقيق التطلعات المشروعة لكلّ شعوب الأرض إلى عالم أكثر أمنا.وتناولت في الشأن المغاربي تأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في مؤتمر صحفي بمناسبة ترؤس تونس لمجلس الأمن على أن أولوية تونس هي إعادة الأمن في ليبيا وتفعيل دورها في المنطقة ومنطقة الساحل خاصة مع تزايد التحديات والتوترات في المنطقة.وتطرقت إلى ترحيب الاتحاد الأفريقي التقدم الحاصل في سياق البحث عن تسوية سلمية للازمة الليبية الراهنة وإشادته باتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع.// انتهى //12:55ت م0044