حائل 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأكدت صحة حائل أن المختبر الإقليمي أجرى 78 ألف فحص مخبري للحالات المرتبطة بفايروس كورونا كوفيد -19 وذلك منذ بداية الجائحة.وأجرى عدد 9044 فحصاً مخبرياً للزواج الصحي، فيما نفّذ بنك الدم الإقليمي عدد 26 حملة للتبرع بالدم وذلك خلال عام 2020م، كما بلغ إجمالي عدد المتبرعين بالدم 3105 متبرعين وتم إجراء عدد 60501 فحص للمتبرعين.// انتهى //13:00ت م0045