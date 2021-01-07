طوكيو 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 7848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 70 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 263638 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3831 وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الإصابات والوفيات على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.// انتهى //13:28ت م0047