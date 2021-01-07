نجران 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بنجران بالتعاون مع وزارة الطاقة أمس جولات رقابية على محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات بالمنطقة ومحافظاتها، للتأكد من معايير جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.وأوضح فرع وزارة التجارة أن الفرق الرقابية المشتركة عملت على سحب عينات عشوائية من المواقع التي تم تفتيشها، للتأكد من مدى تقيدها بمعايير الجودة وسلامة المنتج.وكانت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران والمكاتب التابعة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 324 جولة تفتيشية على مراكز خدمة السيارات، ومحطات تعبئة الوقود للتأكد من نظامية الخدمات المقدمة ومدى التزامها بتعليمات وزارة التجارة والجهات المعنية، وضبط المخالفات والتعامل معها وفق القوانين واللوائح المتبعة.// انتهى //13:30ت م0048