نجران 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسقامت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، بعمل زيارات ميدانية على أسواق ومنافذ بيع وصيانة الجوالات بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور، أن الجولات شملت زيارة 58 محلاً ومنفذ لبيع وصيانة أجهزة الجوال.وبين أن عدد الموظفين السعوديين بلغ 81 موظفاً، و6 وافدين من مختلف الجنسيات يعملون في النشاط بصورة مخالفة، وتم ضبط 6 مخالفات بحق عمالة وافدة وفق الإجراءات النظامية ، فيما بلغت نسبة التوطين في تلك المحال 95% ، مشيراً إلى أن نشاط بيع وصيانة الجوال من النشاطات المستهدفة بالتوطين 100% والمقصور العمل فيها على السعوديين.وأكد آل منصور أن اللجنة تواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //13:46ت م0050