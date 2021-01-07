سياسي / ترامب يتعهد بانتقال سلس للسلطة بعد مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
واشنطن 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم، بانتقال سسل للسلطة وذلك بعد مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.
وقال ترامب، في بيان عبر حسابه على منصة "تويتر": "رغم أنني اعترض على نتيجة الانتخابات، والحقائق تساندني، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير"، مؤكدًا أنه سيواصل الكفاح لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط.
وأشار إلى أن هذا "يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مجددًا".
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