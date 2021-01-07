واشنطن 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واستعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم، بانتقال سسل للسلطة وذلك بعد مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.وقال ترامب، في بيان عبر حسابه على منصة "تويتر": "رغم أنني اعترض على نتيجة الانتخابات، والحقائق تساندني، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير"​​​، مؤكدًا أنه سيواصل الكفاح لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط.وأشار إلى أن هذا "يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مجددًا".// انتهى //13:48ت م0051