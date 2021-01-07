إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2482 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 495075 حالة، منها 34049 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 2122 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 450515 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10511 حالة وفاة.// انتهى //13:51ت م0052