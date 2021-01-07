عام / 130070 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
مسقط 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
أوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصل إلى 130070 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1505 حالات وفاة .
وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122556 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94.2 % ، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 69 حالة والمنومين في العناية المركزة 29 حالة .
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