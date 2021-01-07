الكويت 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر7 نقاط ليبلغ مستوى 19ر5537 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 % .وجرى تداول كمية أسهم بلغت 4ر208 ملايين سهم تمت عبر 8941 صفقة بقيمة 14ر34 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4ر23 نقطة ليبلغ مستوى 33ر4567 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر130 مليون سهم تمت عبر 4846 صفقة نقدية بقيمة 19ر9 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 07ر0 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6030 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر77 مليون سهم تمت عبر 4095 صفقة بقيمة 9ر24 مليون دينار .// انتهى //13:58ت م0054