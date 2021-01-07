الباحة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة الباحة , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, وتساقط البرد.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //14:05ت م0056