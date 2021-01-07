الأحساء 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأعلنت أمانة الأحساء اليوم, إنشاء المرحلة الثانية للمردم البيئي بتكلفة إجمالية تبلغ 9 ملايين ريال.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن إنشاء المردم البيئي يأتي ضمن الخطط الإستراتيجية المعززة للحفاظ على البيئة من خلال استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي، مبيناً أن المردم يضم 6 خلايا هندسية وتم تشغيل الخلية رقم (1) وجاري تشغيل باقي الخلايا وفق الخطط المرحلية للمشروع.وأفاد أن المشروع يتوافق مع الاشتراطات البيئية، ومراعاة النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً، مشيراً إلى أنه تم إنشاء محطة لمعالجة عُصارة النفايات وتحويلها الى مياه رمادية يتم الاستفادة منها في الري الزراعي.وأشار المهندس الملحم إلى أن مردم النفايات يضم عدة مشاريع استثمارية منها محطة فرز النفايات ومحطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية، ويأتي إنشاء المشروع ضمن برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 التي تسهم في تطوير الخدمي للقطاع البلدي وإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير.// انتهى //15:12ت م0075