جدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خلال العام 2020م ، 99,317 خدمة استفاد منها 78,188 أسرة ، وبلغت نسبة متوسط الاستقرار الأسري 52.50%، فيما قدمت الجمعية في حملة تقديم المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا 19,827 سلة غذائية، وتنوعت البرامج بين الإرشاد والتدريب الأسري وخدمات مراكز شمل والحماية وغيرها من الخدمات.وأوضح مدير عام جمعية المودة محمد بن علي آل رضي أن العام 2020م كان استثنائياً ، حيث قدمت "المودة" خدماتها لأكثر من 78 ألف أسرة مستفيدة وهو أكبر عدد مستفيدين سنوي في تاريخ المودة منذ تأسيسها رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من المؤسسات، إلا أن الجمعية حققت فيه أداء اجتماعي ومؤسسي متميز.وأضاف أن الجمعية قدمت العديد من البرامج حيث استفادت 11,809 أسرة من برنامج الإرشاد الأسري وفض النزاعات ، وفي أكاديمية الحياة إحدى مبادرات المودة لتمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج ، ساهمت في تمكين 4,773 مستفيدةً، فيما استفاد من مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة بالشراكة مع وزارة العدل 5,084 أسرة ، واستفاد 214 طفلاً من خدمات عيادة علاج اضطرابات الطفولة إحدى البرامج النوعية التي تتميز بها "المودة" ، وفي البحوث والدراسات الأسرية أعدت 6 دراسات أسرية ، واستفاد من التدريب الأسري 16,253 متدرباً ومتدربة، وفي تأهيل المختصين تم تأهيل 837 مختصاً ، وفي الحماية الأسرية أحد البرامج الجديدة التي تعمل عليها "المودة" مؤخراً بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تم تقديم الخدمة لـ 1,467 مستفيداً ، وفي التوعية الأسرية استفاد 17,467 مشاركاً في الأمسيات التوعوية.وبين آل رضي أن الأداء المؤسسي بلغ متوسط إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية 88%، ومتوسط إنجاز بطاقة الأداء المتوازن 89%، وكانت عدد زيارات التبادل النقل المعرفي 24 زيارة ، وعدد الشراكات الإستراتيجية التي أقامتها المودة هي 21 شراكة ، مشيراً إلى أن "المودة" نالت هذا العام جائزة المؤسسات المتميزة في رعاية الأسرة التي تنظمها منظمة الأسرة العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ، وكذلك حصولها على المركز الثالث على مستوى المملكة في تصنيف أفضل بيئة عمل في فئة القطاع الحكومي وغبر الربحي.// انتهى //15:16ت م0076