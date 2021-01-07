عام / المركز الوطني للأرصاد ينبه على هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
الطائف 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم على سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
// انتهى //
15:30ت م
0079