الطائف 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم على سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //15:30ت م0079