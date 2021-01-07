بريدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف الدكتور ستيفانو كاربوني، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة السياحة بالمنطقة إبراهيم المشيقح.ونوه سموه بما يلقاه قطاع الثقافة في المملكة من دعم القيادة الحكيمة, مثمناً ما يبذله سمو وزير الثقافة من جهود متتالية تجاه تعزيز قطاع الثقافة وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص عبر تطوير الممارسين في المتاحف ورسم الإستراتيجية للقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار.من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف بما تمتلكه القصيم من متاحف وتاريخ وآثار متعددة.// انتهى //15:32ت م0081