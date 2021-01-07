المنامة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسالتقى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة اليوم برئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستاني الفريق أول قمر جاويد الذي يزور البحرين حالياً والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التي تربط البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:46ت م0083