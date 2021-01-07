بريدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واساختتم اليوم "المهرجان الشبابي" في متنزه الغضا البري بمحافظة عنيزة، الذي ينفذه مكتب وزارة الرياضة بالقصيم تحت إشراف الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، واستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة لجنة شباب عنيزة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية.واشتمل المهرجان على جملة من الفعاليات أبرزها المعارض المتنوعة الموجهة للشباب كمعرض التوعية بالأمن الفكري التابع لإمارة منطقة القصيم، الذي يقدم الرسائل التوعوية لتعزيز الأمن الفكري، ومعرض لإدارة مكافحة المخدرات بعنيزة، إضافة إلى ركن للفرق التطوعية التوعوية لتعزيز الجوانب التطويرية والتثقيفية، وركن للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وغيرها.كما تضمن المهرجان عدداً من العروض الترويحية كمسرح الطفل والفنون الشعبية وساحة للألعاب الهوائية والألعاب الإلكترونية، وعروض الدراجات النارية والهوائية والألعاب الذهنية والإلكترونية.// انتهى //16:14ت م0086