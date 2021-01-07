الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأعلن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عاداً هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا لنحو 98%.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, بمشاركة الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى، حيث طمأن متحدث الصحة الجميع بأنه لم تُرصد ولله الحمد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.وأشار العبدالعالي إلى أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها, مفيداً أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.وأفاد أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.وأبان أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6054363 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1777001 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ25491313 عبر مركز 937 , فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11250266) فحصاً مخبرياً دقيقاً.// يتبع //18:29ت م0119

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى بجهود القيادة الرشيدة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذةلمنع انتشار جائحة كورونا, التي تؤكد الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وجعل صحة الإنسان أولوية قصوى.وكشف العيسى عن تخطي تطبيق "توكلنا" حاجز 9.5 ملايين مستخدم مسجل في التطبيق, حيث يضم التطبيق أكثر من 30 خدمة ويدعم 7 لغات الأكثر استخداماً في المملكة.وأوضح أن الجواز الصحي يستعرض من خلاله بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذه والتأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح "محصّن" ضد الفيروس -بإذن الله-, مبيناً أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية بل مواصلة الالتزام حتى مابعد التطعيم.وبين أن خدمة "الجواز الصحي" خدمة متاحة في تطبيق "توكلنا" وتمكن الجهات الحكومية من استخدامها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين للعودة للحياة بالطريقة الطبيعية, ويكمن دورها الآن في استعراض الحالة الخاصة بالتحصين.// انتهى //18:29ت م0120