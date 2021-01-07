‎الباحة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واستوافد العديد من كبار السن على معرض المخواة للكتاب، في شغف يدفعهم نحو دور النشر والذهاب في رحلة المعرفة مع الكتب التي فاقت عناوينها الـ20 ألف عنوان في شتى المناحي.ونوه عبدالله الغامدي الذي لم يمنعه كبر سنه من التجول في أرجاء المعرض بهذا الحدث الذي يعد فرصة لكل أهالي الباحة ومرتاديها في تنمية الوعي القرائي والحس الفكري والثقافي عبر الفعاليات المنوعة، مفيداً أن مجيئه رسالة لكل من هم في هذا العمر لمتابعة القراءة التي تمثل حاجة وأهمية لكبار السن.فيما حث سعيد العجرمي جيل الرؤية على متابعة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الثقافي تجاه الكتاب وتنمي الوعي والمعرفة، مشيراً إلى أنه زار المعرض ووجد التنوع والإثراء المعرفي الذي لبى شغف الزوار التواقين للكتاب والقراءة والإطلاع, داعيا الشباب لزيارة مثل هذه المحافل الثقافية والمشاركة في إدارتها لتعزيز الثقة بالنفس وتطور قدراتهم فضلاً عن دور الكتاب في تنمية الوعي وجعل المرء مطلعاً على العالم السريع في تطوره وحراكه الثقافي والتقني لمواكبة عصر السرعة في التقنيات الحديثة، التي تنقل ثقافة العالم عبر وسائل التواصل الحديثة.وأبدى أحمد الغامدي إعجابه بتنظيم المعرض وعدد زواره الذين قدموا من داخل المخواة وخارجها إما لاقتناء الكتب أو حضور الندوات والمحاضرات والأمسيات التي تقام على هامشه، وقال: "ليس هناك عمر للقراءة هي رحلة ممتدة مع الإنسان حتى وفاته لتعزيز المعرفة.//انتهى//18:54ت م0122