الخرطوم 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واساستقبل رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بجوبا اليوم، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، يرافقه وزير الخارجية عمر قمر الدين، بحضور مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك.وقال وزير الخارجية في تصريح صحفي: إنه تم إطلاع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت على تطورات الأوضاع في شرق السودان والخلافات مع الجارة إثيوبيا، مؤكداً أن هذا الأمر عادي يحدث بين دول الجوار.وأضاف أكدنا للقيادة في جنوب السودان، أن السودان بسط سيطرته على أراضيه، وقال : نحن وأخوتنا في إثيوبيا سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة الحدود، مشيرا إلى أن تخطيط الحدود بين البلدين يمثل حلا ناجعا لكل المشاكل.وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة السلام الذي وقع بجوبا، معبرا عن تقدير وشكر حكومة السودان لدولة الجنوب على جهودها ورعايتها للمفاوضات والتي توجت بالتوقيع على الاتفاقية تحقيقا للسلام الشامل.// انتهى //18:57ت م0123