طرابلس 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسدعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز المواطنين المسجلين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، مشيدة بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية.ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر" بإجراء أول انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021 بأربع بلديات هي حي الأندلس وسواني بن آدم بطرابلس الكبرى، وقصر الأخيار وزليتين في الغرب.// انتهى //18:59ت م0124