الخرطوم 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسوقّعت وزارة المالية السودانية اليوم، مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي "إكسيم" لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية بالسودان بقيمة مليار دولار.وقع عن السودان وزيرة المالية الدكتور هبة محمد علي، فيما وقعت عن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي رئيسة مجلس إدارة البنك كمبرلي ريد.وأكدت وزيرة المالية عقب التوقيع، أن التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة سينتج عنه فتح آفاق اقتصادية عديدة، مشيرة إلى أنها ستخلق فرص عمل للشباب في كافة أنحاء البلاد عبر الاستثمارات المتوقعة في الفترة المقبلة ودخول شركات أمريكية كبرى في جميع القطاعات الاقتصادية.من جهتها، أعربت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي كمبرلي ريد، عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعجابها بالتغييرات التي حدثت في السودان مؤخراً.وتسمح مذكرة التفاهم للحكومة السودانية بالحصول على تمويل من "إكسيم" يتضمّن القروض والضمانات والتأمين لتمويل الصادرات الأمريكية للسودان، وذكرت أن قيمتها تصل إلى أن مبلغ إجمالي بقيمة مليار دولار أمريكي، كما نصّت مذكرة التفاهم، على أن يتم التوافق بين الجانبين على تحديد المشاريع التي ستموّل عبر البنك في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.// انتهى //19:12ت م0126