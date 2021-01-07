بغداد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 600755 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12869,فيما تم تسجيل 1781 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 551127 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 36759, منهم 141 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:13ت م0127