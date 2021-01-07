مقديشيو 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسقتل سبعة أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الأمن، اليوم، إثر انفجار لغم أرضي كان مزروعا على جانب الطريق ومعدا لاستهداف قوة أمنية، في العاصمة الصومالية مقديشيو، فيما نجا رئيس حرس السجون الصومالي من الاغتيال في الحادث ذاته.ونقل الإعلام المحلي عن شاهد عيان بالمنطقة قوله "انفجر لغم أرضي استهدف سيارة لقوات الأمن كانت تمر في منطقة حودان، وأسفر ذلك عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم اثنان من أفراد القوة الأمنية".مما يذكر أن الهجمات بواسطة زرع ألغام أرضية ازدادت في مقديشو في الآونة الأخيرة وكان صديق آدم المتحدث باسم الشرطة الصومالية قد نجا من محاولة اغتيال مؤخرا إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في مدينة "وابري" في العاصمة مقديشو.// انتهى //19:22ت م0130