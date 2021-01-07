إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه اليوم بنيران أطلقها مسلحون مجهولون من الجانب الأفغاني على نقطة حدودية باكستانية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن مسلحين أطلقوا النار بالأسلحة الآلية على نقطة حدودية باكستانية في منطقة مهمند المحاذية لأفغانستان مما أدى إلى مقتل جندي باكستاني.وأضاف أن القوات الباكستانية المرابطة على الحدود مع أفغانستان ردت على مصدر الهجوم ولكن المسلحين نجحوا في الفرار من ذلك الموقع.جاء هذا التطور بعد أسابيع من هجوم مماثل شنه مسلحون من داخل الأراضي الأفغانية على منطقة باجور الباكستانية مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين باكستانيين وإصابة سبعة بجروح.// انتهى //19:24ت م0131