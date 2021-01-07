الجزائر 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر الذي يزور الجزائر حاليا.وافاد بيان للخارجية الجزائرية أن الطرفين بحثا سبل تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:25ت م0132