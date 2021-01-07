إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسالتقى معالي رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري ركن محمد أمجد خان نيازي في مكتبه بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات البحرية الباكستانية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:55ت م0135