طرابلس 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسعدت السفارة البريطانية لدى ليبيا تبادل الأسرى بين قوات الجيش وقوات الوفاق خطوة مهمة قد تسهم في بناء الثقة بين جوانب الصراع الليبي.وقالت في بيان لها،" "تبادل الأسرى خطوة مهمة قد تسهم في بناء الثقة في جوانب الصراع الليبي" معربة عن ترحيبها بتبادل الأسرى للمرة الثانية بعد التبادل الأول في شهر ديسمبر.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بتبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.// انتهى //19:56ت م0136