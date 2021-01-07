الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:59ت م0137