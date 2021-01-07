عام / أمطار على منطقة القصيم
الخميس 1442/5/23 هـ الموافق 2021/01/07 م واس
بريدة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
هطلت أمطار مساء اليوم خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، تشملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
20:45ت م
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