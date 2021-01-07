مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسحسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الوحدة والفتح التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده النقطي إلى 19 نقطة في المركز الرابع، والفتح رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.// انتهى //20:46ت م0142