الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واستصدر متسابقا "فئة السيارات" من دولة جنوب أفريقيا ترتيب المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2021،التي بدأت من الرياض وانتهت في القيصومة، وذلك بعد أن حقق للمرة الأولى "جينيل دي فيلييرز" المركز الأول في هذه النسخة، بينما حلّ مواطنه "برايان باراجوناث" ثانيًا، وجاء الفرنسي "ستيفان بيترهانسل" ثالثًا.وشهدت المرحلة التي امتدت مسافة 662 كيلومتراً منها 456 مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، حيث حلّ ناصر العطية في المركز الرابع، وحصل السائق السعودي يزيد الراجحي على المركز السادس.وفي الترتيب العام "لفئة السيارات"، لا يزال الفرنسي "ستيفان بيترهانسل" يتصدر قائمة الترتيب، وجاء القطري "ناصر العطية" ثانيًا، بينما جاء الإسباني "كارلوس ساينز" في المركز الثالث.وفي فئة "الدراجات النارية"، اعتلى الأرجنتيني "كيفن بينافيديس" صدارة الترتيب العام، بعد أن اقتنص المركز الأول في المرحلة الخامسة من السباق للمرة الأولى منذ انطلاق الرالي، على الرغم من تعرضه للسقوط من على دراجته وإصابته في الأنف في القسم الأخير من السباق، وجاء التشيلي "خوزيه إغناسيو" في المركز الثاني من المرحلة الخامسة، ومن بعده الأسترالي "توبي برايس" صاحب المركز الثالث.وشهدت فئة "الدراجات الرباعية" سيطرةً لاتينية على نتائج المرحلة الخامسة، حيث جاء الأرجنتيني "نيكولاس كافيلياسو" أولاً، متفوقاً بأقل من دقيقتين عن مواطنه "مانويل أندوخار" صاحب المركز الثاني، ليستمر الثنائي كذلك في احتلال صدارة الترتيب العام، بينما حلّ التشيلي "جيوفاني إنريكو" ثالثاً في مرحلة اليوم.أما في فئة "المركبات الصحراوية الخفيفة"، فقد أنهى التشيلي "فرانسيسكو كونتاردو" المرحلة الخامسة في المركز الأول، ليواصل تصدره الترتيب العام في الفئة، بينما جاء القطري خليفة العطية ثانياً في مرحلة اليوم، واحتلّ الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو المركز الثالث.وفاز فريق الروسي أندري كارغينوف بالمرحلة الخامسة في فئة الشاحنات، متقدماً على فريق البلغاري ألياكسي فيشنوسكي صاحب المركز الثاني، وفريق الروسي ديميتري سوتنيكوف الذي حلَ ثالثاً، ليتمسك بذلك بصدارته الترتيب العام في الفئة.ويتواصل رالي داكار السعودية 2021 غداً بمرحلته السادسة، التي تبدأ من القيصومة وتنتهي في حائل، بمسافة تبلغ 618 كيلومتراً، منها 448 كيلومتراً مرحلة خاصة، على أن تكون نقطة النهاية في هذه المرحلة "حائل" وهي مقر ليوم الراحة في هذا الرالي.// انتهى //20:55ت م0143