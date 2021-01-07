المدينة المنورة 23جمادى الأولى 1442هـ الموافق 07يناير 2021م واسوقعت نماء المنورة اليوم مذكرة تفاهم واتفاقية عمل مع شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى, بحضور الرئيس التنفيذي لنماء المنورة صالح أختر والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل بن أحمد علاف.وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين وتسهيل أعمال الشركات الناشئة المحتضنة والمستثمر بها من قبل نماء المنورة, وتطوير وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال ورواد الأعمال مع التركيز على الشركات الناشئة التي تخدم منظومة الحج والعمرة.// انتهى //20:59ت م0144