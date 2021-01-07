ظهران الجنوب 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم، تعديات عن أراضٍ حكومية تزيد مساحتها عن 600 متر مربع.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمركز العسران التابع للمحافظة، وهي عبارة عن غرف وخزان مبنية من البلك، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //21:17ت م0147