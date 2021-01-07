القاهرة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس.وتناول الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة مجال الطاقة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية في إطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين بمنطقة شرق المتوسط.// انتهى //21:53ت م0154