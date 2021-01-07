إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسأدانت باكستان بشدة الهجوم الذي نفذه مسلحون من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية في منطقة "مهمند", وأدت إلى مقتل جندي باكستاني.جاء ذلك في بيان صادر من الخارجية الباكستانية، طالبت فيه باكستان الحكومة الأفغانية, باتخاذ إجراءات فورية ضد معاقل الإرهابيين والمجموعات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي الأفغانية ملاذاً آمناً لشن مثل هذه الهجمات الإرهابية ضدها عبر الحدود.// انتهى //22:20ت م0156