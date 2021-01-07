الجزائر 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسعثر الجيش الجزائري، مخابئ للأسلحة والذخيرة، ومعدات تفجير بمحافظة تيزي وزو بشرق البلاد.وأشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، إلى أن المخابئ التي اكُتشفت تحتوي على منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع ستريلا 2M، وصاروخ من نوع ستريلا 2M، ومدفع هاون عيار 60 ميليمتر، وأربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و 10 قذائف هاون عيار 60 ملم، وأربع قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7، إضافةً إلى خمس بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات ستريلا 2M.كما تحتوي على خمس قنابل تقليدية الصنع، وحزام ناسف، وخمسة مخازن ذخيرة، وخمسة هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم، و 39 هاتف نقال مجهزاً بقنابل تقليدية الصنع، وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان، بالإضافة إلى معدات تفجير.// انتهى //22:21ت م0157