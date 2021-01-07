إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حرص بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، والعمل معها بشكل مشترك على معالجة العوائق التي تحول دون استغلال الإمكانات الحقيقية للعلاقات الثنائية ورسم طريق للمضي قدماً.جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الخارجية بإسلام آباد مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى باكستان بعنوان "مبادرة باكستان للشراكة مع أفريقيا" الذي حضره سفراء عدد من الدول الأفريقية.وأشار قريشي إلى التاريخ الطويل للعلاقات الودية مع الدول الأفريقية، موضحاً أن باكستان دعمت الكفاح الأفريقي من أجل التحرر من الاستعمار الأجنبي، وظلت شريكاً موثوقاً في الحفاظ على السلام والأمن مع القارة الأفريقية.// انتهى //22:25ت م0158