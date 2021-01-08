الليث 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز التابعة لها من القرى والهجر، شملت مركز غميقة، وبني يزيد، والفحو، وصلاق، وحفار والديه ، وبريده، والشواق، والوسقة، وحفار، والسعدية، وجذم، وصوانة، والمدرج، وثريان، والمرتفعات الجبلية وبعض الهجر التابعة لها وأجزاء من طريق الدولي ( جدة ، الليث ، جازان) سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:39ت م0165