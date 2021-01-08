نيويورك 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، مستويات قياسية مرتفعة عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال المزيد من الحزم التحفيزية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز آثار الجائحة.فقد صعد المؤشر داو جونز 211.66 نقطة بما يعادل 0.69 في المئة ليصل إلى 31041.06 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 55.69 نقطة أو 1.49 في المئة مسجلاً 3803.83 نقاط.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 325.78 نقطة أو 2.56 في المئة إلى 13066.57 نقطة.// انتهى //01:04ت م0168