واشنطن 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بشأن دعم الاستجابة لكوفيد-19، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما أكد الجانبان، أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسنغافورة.// انتهى //01:04ت م0169