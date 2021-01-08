سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيرته السنغافورية
الجمعة 1442/5/24 هـ الموافق 2021/01/08 م واس
واشنطن 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واس
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بشأن دعم الاستجابة لكوفيد-19، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الجانبان، أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسنغافورة.
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