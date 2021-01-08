برازيليا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واستجاوز إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 200 ألف حالة، لتسجل بذلك ثاني أكبر حصيلة وفيات جراء المرض على مستوى العالم.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنها سجلت 1524 حالة وفاة جديدة بكوفيد - 19 و 87843 إصابةً، ليبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 200498 والإصابات إلى 7961673 حالة إصابة، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند​​​.// انتهى //01:53ت م0171