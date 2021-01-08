الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الرياض يدشن حملة «الخوارج شرار الخلق»أمير جازان يكلف قيادات إدارية في ديوان الإمارة ومحافظاتهاأمير الجوف يطلع على إنجازات الإسكان التنمويفيصل بن مشعل: تطبيق الشريعة نهج الدولة ولا يمكن أن تحيد عنهوزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوروناجمعية الأطفال ذوي الإعاقة تشهد مرحلة جديدة من التطوير157 % زيادة في زيارات «الغذاء والدواء» الرقابيةإطلاق خدمة الجواز الصحي عبر "توكلنا"شفاء عشر حالات (كورونا المتحور) في المملكةالشورى يطالب بدعم "العقاري" وتعويض مديونيات الإعفاء والسداد المبكر«التقاعد».. قفزات نمو نحو التحول الرقمي والمستهدفات الاستراتيجيةالكونغرس يصادق فوز بايدن.. وترمب يتعهد "انتقالاً هادئاً"اقتحام الكونغرس.. الانقسام الأميركي في ذروتهكـورونا: الحـجر يتـوسع عالميـاًسلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافاً جنوبي سوريةظريف.. مسؤول "تبييض" جرائم النظام الإيراني// يتبع //06:02ت م0003