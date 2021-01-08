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الجمعة 1442/5/24 هـ الموافق 2021/01/08 م واس
الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الرياض يدشن حملة «الخوارج شرار الخلق»
أمير جازان يكلف قيادات إدارية في ديوان الإمارة ومحافظاتها
أمير الجوف يطلع على إنجازات الإسكان التنموي
فيصل بن مشعل: تطبيق الشريعة نهج الدولة ولا يمكن أن تحيد عنه
وزير الحرس الوطني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تشهد مرحلة جديدة من التطوير
157 % زيادة في زيارات «الغذاء والدواء» الرقابية
إطلاق خدمة الجواز الصحي عبر "توكلنا"
شفاء عشر حالات (كورونا المتحور) في المملكة
الشورى يطالب بدعم "العقاري" وتعويض مديونيات الإعفاء والسداد المبكر
«التقاعد».. قفزات نمو نحو التحول الرقمي والمستهدفات الاستراتيجية
الكونغرس يصادق فوز بايدن.. وترمب يتعهد "انتقالاً هادئاً"
اقتحام الكونغرس.. الانقسام الأميركي في ذروته
كـورونا: الحـجر يتـوسع عالميـاً
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافاً جنوبي سورية
ظريف.. مسؤول "تبييض" جرائم النظام الإيراني
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