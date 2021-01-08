وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مسيرة العمل الخليجي المشترك ) : إعراب خادم الحرمين الـشريفين خلال ترؤسه - أيده الله - لمجلـس الـ وزراء في جلسته الاعتيادية، عن شكره وتقديره لأصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمشاركين في اجتماع أعمال الـدورة (الحادية والأربعين) للمجلس الأعلـى لمجلس الـتعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت ولله الحمد في إنجاحها، وتشديد المجلس على ما أكده صاحب السمو الملكي ولـي العهد «حفظه الله» ، عن أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله- قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول الـعربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها الـتنموية الطموحة «رؤية 2030» تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحدا وقويا، إضافة إلـى تعزيز الـتعاون الـعربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطقة، وأهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات، التي تحيط بها، خاصة الـتهديدات الـتي يمثلها الـبرنامج الـنووي لـلـنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة، التي يتبناها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وترحيب مجلس الوزراء، ب «إعلان العلا» ، الذي وقّعه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بما في ذلـك استكمال مقومات الـوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلـورة سياسة خارجية موحدة، وكذلك التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الـدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.وواصلت : بالإضافة لـتنويه المجلـس بالـبيان الختامي الـصادر عن المجلس الأعلـى في دورته (الحادية والأربعين) وما تضمنه من تأكيد أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود الـدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الـدولـية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مجددا ترحيبه بأن تكون دورة المجلـس الأعلـى (الـثانية والأربعين) للمملكة العربية السعودية.// يتبع //06:02ت م0005