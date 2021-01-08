وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مرحلة طموحة ) : لا تزال الأصداء تتوالى على مختلف الأصعدة خليجيا وعربيا ودوليا ، عن أهمية قمة العلا ونتائجها التاريخية التي أكدت وحدة الصف وقوة اللٌّحمة وصلابة هذا الكيان ، وقدرته على الصمود في وجه مخاطر ومتغيرات إقليمية وعالمية جسام على مدى أربعة عقود ، ظل خلالها على فاعلية دوره في مواجهة التحديات ، وحيوية قدرته الجماعية على الإنجازات الحضارية وتحقيق مافيه المصالح العليا للدول الأعضاء وتطلعات شعوبها.وبينت : لقد سطرت القمة بتوصياتها مرحلة طموحة لتعزيز العمل المشترك الذي يترجم حرص وتطلعات القادة الأشقاء على الدفع بمسيرة التعاون والتكامل ، كما جسدت نهج المملكة بقيادتها الحكيمة في توفير كل أسباب التعاون وزيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات الحضارية التي أكدت عليها رؤية خادم الحرمين الشريفين لمستقبل الكيان الخليجي من أجل تعزيز مسيرة التقدم لشعوب دول المجلس ، وتعزيز دوره في القضايا الإقليمية والدولية مع تحصين البيت الخليجي ، وأكد عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأهمية الأهداف السامية ورسوخ المقومات التي يقوم عليها المجلس، لصون أمنه ومكتسباته واستكمال المسيرة وتحقيق التكامل لمستقبل زاهر في جميع المجالات.// يتبع//06:02ت م0006