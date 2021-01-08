طوكيو 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 53ر475 نقطة أو ما يعادل 73ر1% ليصل إلى 66ر27965 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23ر18 نقطة، أو1% ، ليصل إلى 53ر1844 نقطة .// انتهى //07:08ت م0011