اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1442/5/24 هـ الموافق 2021/01/08 م واس
طوكيو 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 53ر475 نقطة أو ما يعادل 73ر1% ليصل إلى 66ر27965 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23ر18 نقطة، أو1% ، ليصل إلى 53ر1844 نقطة .
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