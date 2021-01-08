مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واستلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة خلال شهر ديسمبر الماضي (7356) بلاغاً تم تمريرها إلى المراكز الاسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات (2280) بلاغاً في حين كانت حالة تسمم بالاستنشاق حالة واحدة أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث بأنواعها أرقاماً مرتفعة، بلغت (1900) بلاغ حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.وأضاف أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.// انتهى //08:37ت م0014