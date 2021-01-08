القاهرة 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة مجال الطاقة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية في إطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين في منطقة شرق المتوسط.وركزت على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، أن حكومته تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح الإدارى تحقيقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تستهدف تحقيق جهاز إدارى كفء وفعال.وسلطت الضوء على تبادل الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق بطرابلس 35 أسيرًا من الجانبين في عملية هي الثالثة منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.ونشرت إعراب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الجديدة واستنكاره لاستهداف مطار عدن الدولي ولجهوده الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.وتناقلت صحف القاهرة إعلان قيادة عمليات البصرة في العراق تنفيذ عملية "الوعد الصادق" المرحلة الأولى لإلقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار على المحورين الشمالي والجنوبي.وأفادت صحف مصر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم اقتربت من كسر حاجز الـ "86" مليون إصابة، مشيرة إلى مواصلة دول العالم تعزيز تدابير الحد من تفشي الفيروس بالتزامن مع تواصل حملات التطعيم.// انتهى //08:59ت م0015